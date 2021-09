L'intermediario Morabito: "Koopmeiners era ad un passo dal Napoli, aveva già parlato con Spalletti! Bravo Giuntoli a cogliere l'occasione Anguissa"

L'intermediario di calciomercato Vincenzo Morabito è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “L'Atalanta c'era da tempo su Koopmeiners, ma il Napoli e Giuntoli erano avanti tanto che Spalletti aveva anche già parlato con il giocatore. Il Napoli però si è dovuto arrendere al potere economico dell'Atalanta che è in Champions e ha fatto cessioni importanti. Il Napoli non è in Champions e non ha ceduto nessuno e non ha avuto la possibilità di fare investimenti, per questo Koopmeiners ha scelto poi l'Atalanta, è una trattativa che abbiamo seguito. Bravissimo Giuntoli poi a ripiegare su Anguissa che è un grande giocatore e ha trovato una grande occasione.