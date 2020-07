L'Equipe - Osimhen ha un accordo morale con il Napoli e intende rispettarlo nonostante l’interessamento di Liverpool e Manchester United

Calciomercato Napoli - Secondo l'edizione odierna de L'Equipe, Victor Osimhen avrebbe un accordo morale con il Napoli ed intenderebbe rispettarlo nonostante gli interessamenti di Manchester United e Liverpool. La grana relativa ai vecchi agenti non è però terminata. Per il quotidiano francese, i vecchi procuratori non intendono rinunciare alla loro percentuale nell’affare e per il lavoro svolto negli anni precedenti. Gli avvocati sono al lavoro per dirimere la controversia e cercare di arrivare a un accordo.