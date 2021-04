Calciomercato - Secondo quanto riportato da L'Equipe, nel contratto di Arkadiusz Milik è presente una clausola che gli permetterebbe di lasciare il Marsiglia per 12 milioni di euro, la Juventus è pronta al suo acquisto. Secondo il quotidiano francese de L'Equipe Milik in estate diventerà un calciatore della Juventus, soprattutto in caso di addio di Paulo Dybala.