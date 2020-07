L'Equipe - Il Lille cede Osimhen e Gabriel? Già pronti i sostituti dei due obiettivi di mercato del Napoli

Calciomercato Napoli - Continuano le voci di mercato che vedono il Napoli accostato a due calciatori del Lille come l’attaccante nigeriano Victor Osimhen ed il centrale difensivo brasiliano Gabriel Magalhaes. L’edizione odierna de L’Equipe, in Francia, fa il punto della situazione sulle mosse del club transalpino.

Osimhen e Gabriel via? Pronti i sostituti

Nel caso Osimhen e Gabriel salutassero nelle prossime settimane, il Lille avrebbe già in mente diversi nomi per sostituirli: secondo L’Equipe, per l’attacco interessano Jonathan David del Gent e Marcos Paulo della Fluminense (costerebbero rispettivamente 20 e 15 milioni di euro circa). In difesa, invece, il prescelto per sostituire il partente Gabriel sarebbe il difensore centrale olandese dell’Ajax Sven Botman.

Osimhen-Napoli, le ultime

Aspettando Osimhen: il Napoli è in attesa della risposta di Victor, reduce da due giorni da turista in città e di incontri con Gattuso e DeLaurentiis che a quanto pare hanno seminato grande ottimismo nel club azzurro. Ne parla il Corriere dello Sport: