L'ex Paris Saint Germain Angel Di Maria è sempre più vicino alla Juve.

La conferma diretta è arrivata da parte dell'entourage del giocatore argentino ex Psg. "Stiamo parlando degli ultimi dettagli e siamo in attesa che ci diano l'ok ad alcune cose", le parole dello staff che lavora per Di Maria e pubblicate su "La Stampa".