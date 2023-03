Kvernadze al Napoli, l'agente: "Ne parliamo tra un anno! Prima lo step in Nazionale"

Mamuka Jugeli, agente di Khvicha Kvaratskhelia, ha rilasciato una lunga intervista a GeoTeam, emittente mediatica georgiana.

CalcioNapoli24 riporta i passaggi più significativi dell'intervista, durante la quale si è parlato ovviamente di Kvaratskhelia, del Napoli, ma anche del giovane Giorgi Kvernadze, giovane talento georgiano classe 2003 che gioca nella Dinamo Batumi, anche lui accostato al Napoli.

Kvernadze al Napoli?

Kvernadze

Ecco le parole di Jugeli su Kvernadze: "Lui è un mio calciatore di grande talento e nel quale ho una immensa fiducia. Diverse squadre hanno gia mostrato loro interessi per Kvernadze, però di questo dovremmo discuterne con la sua famiglia".

Giorgi Kvernadze al Napoli, pettegolezzi o verità? "Questo è solo giornalismo, Napoli è Napoli, parliamo di una grande squadra che sta per diventare campione d'Italia. Kvernadze ha ancora molto da dimostrare e se ci riuscirà il suo prossimo step sarà la Nazionale georgiana. Solo dopo il passaggio in Nazionale potrà ambire a squadre come Napoli, solo allora potrà andare al Napoli. Ne riparliamo tra un anno".

In ogni caso, il Napoli dovrà tenere d'occhio la concorrenza: Mamuka Jugeli infatti ha confessato a GeoTeam di aver già avuto contatti con Hellas Verona e Frosinone per Kvernadze.