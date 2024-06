Kvaratskhelia, il padre tuona: "Non voglio che resti a Napoli, quattro allenatori in due anni! Ma deciderà lui da solo"

Calciomercato Napoli - Hanno del clamoroso le dichiarazioni che arrivano dalla Georgia, dove l'entourage di Khvicha Kvaratskhelia ha di fatto annunciato l'addio al Napoli in estate. Qui, le parole di Mamuka Jugeli, agente di Khvicha Kvaratskhelia.

Ma a parlare in studio nel programma "Sport on Hope" ai microfoni della tv georgiana Imedi, non è solo il procuratore del calciatore del Napoli ma anche il papà di Khvicha, Badri Kvaratskhelia, che ha annunciato:

"A dire il vero non ho ancora parlato di futuro con Khvicha e non lo farò fino alla fine di Euro 2024, ma lui non è più giovane, è adulto e deciderà cosa e come è meglio per la sua carriera. Personalmente non voglio che resti al Napoli perché l'anno scorso sono cambiati quattro allenatori ed è sempre difficile giocare in una situazione del genere. Ha lavorato con 4 allenatori diversi in due anni, questo mi preoccupa molto, ma deciderà da solo, anche se per me sarà scomodo. lo e il suo agente Mamuka Jugeli consigliamo il meglio a Khvicha ma sarà lui a prendere la decisione finale".