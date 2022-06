Kvaratskhelia e Zerbin spingono via Politano, Gazzetta: potrebbe diventare merce preziosa per ADL

L'attaccante del Napoli Matteo Politano potrebbe lasciare la squadra di Luciano Spalletti ai nastri di partenza del prossimo campionato. «Vedrò il da farsi con il mio agente e con la società», ha detto sibillino da Formentera ai microfoni di Sportitalia. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

L’alternanza con Lozano evidentemente ha generato un po’ di malcontento, non è stato messo in discussione solo da Spalletti ma anche da De Laurentiis:

"Politano ha iniziato a fare le sue valutazioni nonostante non sia stato messo in vendita dal club azzurro, che ha rimandato certe valutazioni di qualche settimana. Con l’arrivo di Kvavarskhelia ed il rientro di Zerbin in teoria sulle fasce offensive è addirittura “abbondante” tenendo conto della presenza di Ounas.

Politano potrebbe diventare per il presidente De Laurentiis una merce preziosa da esporre. Dipenderà da cosa farà vedere in ritiro Zerbin ma anche da quali offerte arriveranno per il mancino cresciuto nel vivaio della Roma"