Kvaratskhelia boom: altro che i 10 milioni spesi, ecco quanto vale oggi il georgiano

Calciomercato Napoli - Riecco Khvicha Kvaratskhelia. Senza alcun dubbio questa volta. Dopo le assenze in Coppa Italia e in campionato causa influenza, il talento georgiano prenderà regolarmente parte al big match di domenica sera al Maradona tra Napoli e Roma.

Quanto vale oggi Kvaratskhelia?

Sarà sfida a distanza dunque con l'altro fantasista, Paulo Dybala, corteggiato anche dal Napoli quest'estate ma ceduto alla fine alle corti giallorosse. Arrivato in azzurro per 'soli' 10 milioni di euro, oggi vale parecchio di più considerando l'exploit e i numeri da urlo malgrado qualche assenza in più: almeno 8 volte tanto come suggerisce il Corriere della Sera oggi in edicola, dunque 80 milioni di euro. Ma è appena una cifra di riferimento, perché il Napoli non ha assolutamente intenzione di privarsi del suo talento. Anzi: è pronto il rinnovo contrattuale a fine stagione.