Kvaratskhelia al bivio, il Napoli farà di tutto per convincerlo a restare

Calciomercato SSC Napoli - Khvicha Kvaratskhelia voleva arrivare all'Europeo della sua Georgia con la testa sgombra e il futuro deciso. Ma è difficile avere certezze oggi, come scrive la Gazzetta dello Sport.

Ciò che è chiaro a tutti è che il Gazzetta dello Sport farà di tutto per convincerlo a indossare ancora la maglia azzurra nella prossima stagione,

"così come la volontà del Psg di farne uno degli elementi cardine del primo progetto tecnico post Mbappé. Sono giorni delicati per Khvicha, da un lato c’è la città che lo ha adottato, che lo ha accolto come un figlio e lo ha issato a nuovo mito per migliaia di bambini.

Dall’altro il fascino di Parigi, della possibilità di continuare il suo percorso di crescita in Champions League indossando la maglia di uno dei club più potenti al mondo"