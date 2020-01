Kumbulla-Napoli, Gazzetta: accordo col Verona, manca il sì del giocatore perché sulle sue tracce da tempo c’è l’Inter

Calcio mercato Napoli -Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è sempre attivissimo sul mercato per costruire il Napoli del futuro, che sta cominciando a prendere le sembianze sin da questa sessione di gennaio. Ne parla l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

"Sono già quattro i colpi piazzati e in questi ultimi giorni potrebbero maturare anche altre situazioni. E così dopo il tedesco Diego Demme e lo slovacco Stanislav Lobotka, che hanno irrobustito il centrocampo e già hanno esordito positivamente, è stato già acquistato (arriverà in estate) dal Verona il difensore centrale kossovaro Amir Rrahmani. Con l’Hellas Giuntoli ha raggiunto l’intesa per giugno per il difensore Kumbulla: 20 milioni più 4 di bonus. Manca il sì del giocatore perché sulle sue tracce da tempo c’è l’Inter"