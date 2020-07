Koulibaly via? CorSport: partirà presumibilmente, Gattuso ha già scelto l'erede di Kalidou

Kalidou Koulibaly potrebbe dire addio al Napoli a fine stagione. Le ultimissime notizie di calciomercato raccontano di un Napoli già al lavoro per la ricerca di un sostituto che prenda il posto del difensore senegalese.

Nel Napoli da costruire c’è da riempire anche un posto proprio nel cuore della difesa, come racconta il Corriere dello Sport:

“Quello che Koulibaly lascerà presumibilmente libero e che Gattuso vorrebbe consegnare (in competizione tra Manolas, Maksimovic e Rrahmani) a Gabriel Magalhaes, l’erede designato per fronteggiare le mareggiate. Napoli e Lilla hanno cominciato a dialogare: l’offerta è seducente, cinquanta milioni di euro, più Ounas, che viene valutato intorno ai trenta, in cambio del tandem Osimhen-Magalhaes”.