Koulibaly via? CdM: il Napoli a meno di 50-60mln non lo cede. Kalidou ne ha parlato con il suo agente Ramadani

Calciomercato Napoli - Kalidou Koulibaly è il più pagato della rosa, ha un ingaggio di circa 6 milioni di euro, il Napoli non lo cederebbe per cifre inferiori ai 50-60 milioni. Ne parla il Corriere del Mezzogiorno.

"Kalidou ne ha parlato con il suo agente Ramadani, che è stato a Napoli tra fine aprile e inizio maggio. Dalla Premier non sono ancora giunte proposte, il Paris Saint Germain è una storica estimatrice. Il Napoli si sta muovendo per eventuali alternative: è stato sondato Pau Torres ma il Villarreal chiede tra i 50 e 65 milioni, Senesi del Psv Eindhoven è stato trattato la scorsa estate, nelle scorse settimane ci sono stati dei contatti con alcuni intermediari per Botman del Lille, il prezzo è di 30 milioni, il Napoli si è limitato a raccogliere informazioni"