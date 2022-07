Koulibaly-Chelsea, Repubblica conferma esclusiva CN24: maxi offerta! La controproposta ADL non basta

Calciomercato Napoli aggiornamenti dall'edizione odierna di Repubblica che conferma quanto vi avevamo anticipato con la nostra esclusiva su CalcioNapoli24.it, ovvero di una super offerta del Chelsea per Koulibaly.

Ma sul futuro del difensore senegalese continua a regnare l’incertezza, soprattutto dopo il nuovo assalto portato nelle ultime ore dal Chelsea, che sta tentando il leader azzurro con una maxi offerta da 9 milioni a stagione: superiore per un terzo a quella ufficializzata ( tramite il direttore sportivo Cristiano Giuntoli) da Aurelio De Laurentiis.

C’è il rischio concreto che nemmeno i 30 milioni netti di ingaggio fino al 2027 messi sul tavolo dal presidente possano bastare per togliere dal mercato il campione africano, che a 31 anni è affascinato dall’idea di mettersi alla prova in Premier League e in un top club, in grado di primeggiare in Inghilterra e purein Europa.