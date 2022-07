Koulibaly rompe il silenzio sul trasferimento dal Napoli al Chelsea: "È sulla buona strada"

"Lo confermerò più avanti, ma è sulla buona strada". Così, con una breve dichiarazione riportata su Twitter dal giornalista di Eurosport Francia Romain Collet-Gaudin, rompe il silenzio il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly.

« Je te confirme ça plus tard mais c’est sur la bonne voie. »

La réponse de Kalidou Koulibaly sur son transfert à Chelsea ?? pic.twitter.com/Flot1I2JBX — Romain Collet-Gaudin (@RomainCG75) July 12, 2022

----

Il Chelsea è in trattative per ingaggiare il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly, secondo quanto raccolto da The Athletic.

Koulibaly-Chelsea, le ultime

Sono in corso discussioni su un possibile accordo che potrebbe vedere il 31enne trasferirsi a StamfordBridge con un contratto a lungo termine per un prezzo di 40 milioni di euro. La trattativa è in corso ma si pensa che un accordo tra i due club e con il senegalese sia vicino.

Il Chelsea sta cercando di rafforzare la propria linea difensiva dopo le partenze di Antonio Rudiger e Andreas Christensen, rispettivamente al RealMadrid e al Barcellona, a parametro zero. Si ritiene che anche la squadra di Thomas Tuchel sia interessata a Presnel Kimpembe, Nathan Ake e Jules Kounde mentre cercano più rinforzi al centro della difesa.

Il Chelsea si è fatto avanti con il difensore senegalese da diversi giorni.Secondo le indiscrezioni raccolte dalla redazione di CalcioNapoli24 nella giornata del 6 luglio, e raccontate nel corso della consueta trasmissione "CN24Live", in onda su YouTube e al canale 79 del digitale terrestre.

Offerta del Chelsea per Koulibaly

Il club di PremierLeague avrebbe offerto al calciatore del Napoli un ingaggio vicino ai 9,3 milioni di euro netti a stagione (circa 8 milioni di sterline) di certo una proposta impareggiabile dalla SSCNapoli, che ha già tagliato abbondantemente il monte ingaggi e sarebbe disposta a garantire a Koulibaly lo stipendio di 6 milioni di euro per cinque anni.

