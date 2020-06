Koulibaly, ora la svolta! CdM: difficilmente resterà a Napoli, ecco la richiesta di ADL

Calciomercato Napoli - Napoli-Inter, come evidenzia il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola, sarà soprattutto la notte di Kalidou Koulibaly. Senza Kostas Manolas e con Nikola Maksimovic pronto a sostituirlo, toccherà infatti al senegalese prendere il timone della retroguardia e annullare ogni incursione nerazzurra.

Ed è arrivata anche l'ora del riscatto per il 28enne. Fin qui, infatti, il suo campionato, complice anche l'infortunio, non è stato certamente dei migliori. Poche le apparizioni, 15 in campionato e 6 in Champions, e poche le prestazioni degne di nota. Adesso servirà un rilancio per il bene del Napoli e anche per il suo stesso futuro, perché è candidato a lasciare Napoli e le richieste di certo non mancano nonostante tutto.

Mercato Napoli, la richiesta di ADL per Koulibaly

Ecco quanto riporta il quotidiano:

De Laurentiis è fermo a una richiesta di 100 milioni, ma sicuramente il suo valore potrebbe scendere anche se resta uno dei migliori difensori al mondo. Le restanti partite gli serviranno per mostrare la sua classe cristallina e magari ingolosire le big della Premier (United, City e Liverpool) che lo corteggiano insistentemente. Questa volta il presidente De Laurentiis farà fatica a trattenerlo, ma la sua cessione potrebbe foraggiare il mercato per la prossima stagione. Non è più nella categoria degli incedibili e basterà qualche prestazione delle sue per renderlo ancora un pezzo pregiato.

