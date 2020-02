Koulibaly-Napoli, l'agente è a Napoli! CorSport: tre top club europei su Kalidou, l'addio a giugno è possibilità concreta

Una SSC Napoli senza Kalidou Koulibaly non è certo il massimo della vita. Questa è la storia di un tormentone, di una verità già scritta e poi sistematicamente cancellata: «Koulibaly andrà via», la frase più in voga degli ultimi quattro anni. E poi? Beh, siamo ancora qua, come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

Napoli, quale sarà il futuro di Koulibaly?