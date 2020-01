CorSport su Koulibaly: "Ci sarà una fila enorme di pretendenti per Kalidou, il Manchester United più di ogni altro ha dimostrato di voler investire"

Calciomercato Napoli - Come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il vicepresidente del Napoli Edoardo De Laurentiis sentirà su di sé sempre maggiori responsabilità, ritroverà un ruolo più centrale da assecondare attivamente; e poi, il resto, verrà fronteggiato specchiandosi nel mercato, senza subirlo ma strutturandolo. Vi proponiamo uno stralcio dell’analisi:

“Ci sarà sempre una fila enorme di pretendenti per Kalidou Koulibaly, che stavolta potrebbe avere l’istinto di salutare, per giocarsela altrove, sommerso dalle sterline che il Manchester United più di ogni altra ha dimostrato di voler investire. Ma il discorso avverrà in ampiezza, si sposterà al di là delle singole posizioni, investirà la ristrutturazione d’una squadra che ha figure comunque di prospettiva rilevante e che sta per chiudere un’epoca, quella dei Callejon, tanto per avanzare un esempio, e probabilmente anche di Mertens. Il resto saranno incognite da valutare passo dopo passo”