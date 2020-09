CdM - Koulibaly-Man City, fissata la deadline: c'è la data della possibile chiusura

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno scrive sulla possibile partenza del difensore della S.S.C. Napoli Kalidou Koulibaly:

"Il Manchester City vuole chiudere l’affare entro il 15 settembre ma ha solo l’accordo con Koulibaly, non c’è ancora il rilancio per convincere De Laurentiis. Il piano B potrebbe essere il Psg, che è interessato anche a Fabian Ruiz, ma Leonardo deve vendere prima di comprare. Il Napoli mantiene la propria posizione e attende almeno un’offerta ufficiale di 70 milioni più bonus per far partire il gigante senegalese".