Sportitalia - Interessamento Juventus, Koulibaly silente! Manca offerta al Napoli

Ultime calciomercato Napoli. La Juventus continua ad essere attenta alla situazione Kalidou Koulibaly, in scadenza nel 2023 con il Napoli ed individuato dai bianconeri come sostituto ideale del partente De Ligt.

Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sportitalia. Ecco quanto evidenziato in merito alla situazione Koulibaly:

"I bianconeri attendono l'offerta del Bayern Monaco per De Ligt che dovrebbero offrire 75 milioni più bonus. Per sostituirlo i bianconeri puntano su Koulibaly anche se parte della somma sarebbe investita per Zaniolo.

Ieri c'è stato l'incontro con l'agente di Koulibaly, ma ad oggi c'è silenzio del senegalese sulla trattativa. La Juve non ha presentato ancora offerte al Napoli, quindi bisognerà ancora attendere e si procederà step by step".