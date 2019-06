Koulibaly-Juve, Tuttosport - Contatti con l'agente! Pronta mega offerta al Napoli, è il primo obiettivo di Sarri

Ultimissime calcio Napoli - La Juventus è ormai ad un passo dal chiudere con Maurizio Sarri, dopo il tecnico poi farà tentativo per Kalidou Koulibaly. La Juventus, come riporta Tuttosport, sogna di ricongiungere in bianconero il maestro e l’allievo dei tempi di Napoli. Annuncio atteso entro il fine settimana per Sarri, intanto, alla Continassa sta prendendo corpo l’idea di provare a tentare il presidente Aurelio De Laurentiis con una proposta da far tremare i polsi. Il rapporto tra il tecnico e il giocatore può essere d’aiuto, ma la chiave sarà l’aspetto economico.

Koulibaly-Juventus, è l'obiettivo principale!

Calciomercato Napoli - Il difensore della SSC Napoli, è in cima alla lista dei desideri del ds bianconero Fabio Paratici. La Juve vuole rinforzare la difesa con un big dal momento che Andrea Barzagli ha smesso e Giorgio Chiellini ad agosto compirà 35 anni. Complicata la pista che porta a Matthjis De Ligt, quindi Andrea Agnelli vuole tentare due piste top: una riguarda Marquinhos del Psg e l’altra è Koulibaly.

Mercato Napoli - Koulibaly, l'offerta della Juve

L’ultimo affare tra bianconeri e Napoli è stato Higuain, il quale però nell’estate 2016 sfruttò la clausola da 90 milioni per trasferirsi dal San Paolo allo Stadium. Aurelio De Laurentiis non si potè opporre alla decisione dell’argentino. Per vedere Koulibaly alla Juventus, invece, servirà l'ok del presidente napoletano e non sarà facile. ADL può pensare alla cessione del difensore soltanto se dovesse arrivare l'offerta superiore a 100 milioni. La Juve vuole tentare il Napoli con una proposta quasi irrinunciabile. Sfumato De Ligt, la Juventus sarebbe pronta a spostare gli 80 milioni per l'acquisto del difensore di Carlo Ancelotti.

Contatto Juve-Ramadani per Koulibaly

Qualcosa si muove su Koulibaly e il binario è quello più gettonato di quest’ultimo periodo. Nei vari contatti, in particolare nell'ultimo tra i bianconeri e Fali Ramadani, intermediario che sta lavorando al passaggio di Sarri a Torino, è spuntato anche il nome del difensore del Napoli. E Ramadani, oltre che di Miralem Pjanic, è infatti anche il procuratore di Koulibaly.I discorsi continuano.