CorSport: Leonardo chiama ADL, il Psg prova il doppio colpo Koulibaly-Fabian! Richiesta record

Calcio mercato Napoli le ultimissime, secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport il factotum del PSG Leonardo ha chiamato De Laurentiis. Nel mirino Fabian Ruiz e Koulibaly, i transalpini puntano al doppio colpo in casa SSC Napoli. 'Leonardo ha cercato di comprendere a che punto sia lo stato dell’arte intorno a Fabian Ruiz e a Kalidou Koulibaly, due per i quali va pazzo e che potrebbero fare proprio al caso del Psg: si chiamano telefonate di perlustrazione, queste, hanno un tono amicale, ma sono spudoratamente esplorative, e i protagonisti ne sono consapevoli'.

140 MILIONI. Per Koulibaly, com’è noto, potrebbero (forse) bastare settanta milioni di euro, ma dopo strenua trattativa; e la stessa somma, sulla quale sarebbe comunque necessario industriarsi in un braccio di ferro, servirebbe per convincere il Napoli a concedere Fabian, ma questa è stata semplicemente la prima mossa del Psg, per potersi fare un quadro preciso della situazione, capire cosa l’aspetterebbe, indagare su eventuali concorrenti e sui margini d’intervento