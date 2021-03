Koulibaly e Fabian addio? Il Roma: saranno messi sul mercato, De Laurentiis cedendoli risolverà i problemi economici del Napoli

Calciomercato Napoli - Un tesoro in cassaforte. Due assegni circolari che permetteranno a De Laurentiis di intascare un bel po’ di soldi. Precisamente cento milioni di euro. È questa la cifra che servirà a chi vorrà comprarsi Kalidou Koulibaly e Fabian, secondo Il Roma.

“Saranno messi sul mercato, hanno un valore importante che risolverà un bel po’ di problemi economici del club. Il patron ha fatto fin troppi sacrifici a trattenere Koulibaly per così tanti anni, meglio incassare cinquanta milioni a giugno che molti di meno tra qualche altra stagione. Il Liverpool lo avrebbe voluto già qualche tempo fa. Ma anche il Manchester United fece la sua offerta. Dalla Francia, poi, dovrebbe arrivare l’ennesima richiesta del Paris Saint Germain.

In Spagna farebbero carte false per riprendersi Fabian: De Laurentiis l’estate scorsa aveva sulla scrivania un assegno di cinquanta milioni dell’Atletico Madrid ma disse di no. Stessi soldi saranno offerti anche a giugno e sicuramente stavolta il patron non ci rinuncerà facilmente. Naturalmente De Laurentiis, con gli addii di Koulibaly e Fabian, dovrà intervenire sul mercato investendo una parte della somma che intascherà”