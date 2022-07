Koulibaly, colloquio in corso con l'agente a Milano! No al rinnovo, vuole subito il Chelsea: la situazione

Calciomercato Napoli - Kalidou Koulibaly e la SSC Napoli, sembrerebbero ore caldissime queste in corso. Mentre dalla Francia arrivano infatti notizie di un accordo già raggiunto col Chelsea per un ricco triennale che porterebbe 40 milioni di euro nelle casse della società azzurra, dal contesto nostrano arrivano aggioramenti diversi ma comunque mirati verso il difensore senegalese in direzione Londra.

Mercato Napoli, Koulibaly vuole il Chelsea

E' in particolare il collega Giovanni Scotto de Il Roma a fornire le ultime: