Affare Koulibaly-City, Gazzetta: Guardiola lo vuole dai tempi del Bayern, la trattativa Messi influisce relativamente

Calciomercato Napoli - Il Napoli sta preparando i cambiamenti sul mercato in attesa che si sblocchi la situazione in uscita. Perché tutto ruota attorno a Kalidou Koulibaly e alla sua probabile partenza, come racconta La Gazzetta dello Sport:

Mercato Napoli, le ultime su Koulibaly

"Una trattativa che muoverà circa 70 milioni di euro e che sembra però avviarsi verso una conclusione che il giocatore sollecita per chiarezza del futuro suo e della famiglia. Sul City la trattativa Messi influisce relativamente, nel senso che il club di Guardiola ha messo in budget l’acquisto di un difensore centrale e il senegalese appare il prescelto, visto che il tecnico catalano lo avrebbe voluto già ai tempi del Bayern Monaco".