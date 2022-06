Dalla Spagna - Barcellona abbandona la pista Koulibaly? Pronto assalto decisivo a Koundè

Calciomercato Napoli. Il futuro di Koulibaly al Napoli tiene con il fiato sospeso i tifosi azzurri. Il centrale senegalese è in scadenza nel 2023 ma ancora non c'è stato l'incontro tra De Laurentiis ed il suo agente per capire se ci sono margini per il rinnovo oppure sarà cessione.

Koulibaly

Barcellona tra Koundè e Koulibaly

Su Koulibaly c'è sempre il Barcellona, che però sembra avere un altro obiettivo prioritario. Come riporta Mundo Deportivo, in attesa di superare l'empasse economico, il club blaugrana sta lavorando per l'arrivo di Jules Koundè dal Siviglia: il centrale difensivo ha messo al primo posto nella lista i catalani che dovranno però accontentare il Siviglia che chiede 65 milioni. A breve è previsto l'assalto decisivo che, se andasse in porto, allontanerebbe Koulibaly dal Barcellona. Nei prossimi giorni sono attesi importanti sviluppi.