Kolasinac-Napoli, TuttoSport: ritorno di fiamma! Arsenal costretto a svenderlo per un motivo

Calcio mercato Napoli ultimissime oggi. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna di TuttoSport Anche sul settore sinistro il club azzurro sta cercando rinforzi in campionati diversi dalla serie A.

Kolasinac-Napoli, ritorno di fiamma

Il nuovo-vecchio obiettivo è Sead Kolasinac, 27enne tedesco con origini bosniache (gioca nella nazionale con Pjanic e Dzeko ) e che quest’anno ha vissuto una stagione negativa con lo Shalke 04. Ma Kolasinac era in prestito allo Shalke ed è tornato all’Arsenal che ne detiene il cartellino, ma dovrà svenderlo in questa sessione di mercato per non perderlo a zero a giugno prossimo.