Le ultime di calciomercato da Radio Kiss Kiss Napoli sul Napoli e la scelta della società che non ha intenzione di concludere nuovi colpi. In quest'ultimo giorno di mercato non sono previsti colpo di scena per quanto riguarda il Napoli. A riferirlo sono i colleghi di Radio Kiss Kiss Napoli, nel mese di gennaio il club azzurro ha lavorato molto in vista dell'estate, accogliendo solo Axel Tuanzebe.

