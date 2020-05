Kiss Kiss Napoli - Rinnovo Milik, nei prossimi giorni appuntamento telefonico tra Napoli e agente! Ottimismo per Zielinski, si attende una risposta da Mertens

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Diego De Luca, rilasciando alcune dichiarazioni:

“Registriamo una fiducia molto importante per l’esito della trattativa per il rinnovo contrattuale del centrocampista polacco Piotr Zielinski, su Dries Mertens il Napoli attende una risposta in merito all’offerta fatta. Nei prossimi giorni appuntamento telefonico con gli agenti di Milik, nel caso non fossero sciolti i nodi sul rinnovo a quel punto il polacco finirebbe sul mercato”