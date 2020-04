Kiss Kiss Napoli - Non trova riscontro l'operazione Kean-Lozano con l'Everton, continua a piacere Azmoun: i dettagli

Ultime calciomercato Napoli. Tra i tanti rumors di mercato legati al Napoli ci sarebbero anche quelli relativi ad un'operazione allargata con l'Everton che comprenderebbe i cartellini di Kean e Lozano. La redazione di Kiss Kiss Napoli ha fatto il punto della situazione, evidenziando però come non ci siano riscontri di un interessamento del Napoli per l'ex Juve e di una possibile operazione allargata con Lozano. Intanto continua a piacere Azmoun: la situazione per l’attaccante dello Zenit, tuttavia, non è di facile risoluzione in quanto il calciatore preferisce la Premier League alla Serie A.