Kiss Kiss Napoli - Mercoledì è il Conte-day! Possibile presentazione il 13 giugno, il Napoli valuta un'altra location storica

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista e direttore Valter De Maggio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Il Napoli annuncerà in settimana Antonio Conte come suo allenatore, si sta organizzando la sua presentazione in una data che non sarà quella dell’annuncio: il 13 febbraio raccontai dell’entusiasmo di Conte, la piazza di Napoli lo stuzzicava. Presentazione il 13 giugno il giorno di Sant’Antonio? Sarebbe fantastico vederlo allo stadio Maradona.

Mercoledì verrà ufficialmente annunciato dal Napoli, da quel momento Conte - che già sta abbondantemente lavorando per il Napoli - diverrà il nuovo tecnico ed il club sta valutando la presentazione con ogni probabilità a Palazzo Reale, dalle ultime informazioni”