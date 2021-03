Kiss Kiss Napoli - Koulibaly-Bayern Monaco, il club tedesco smentisce la trattativa!

Calciomercato Napoli - Koulibaly Bayern Monaco, arrivano aggiornamenti. Diego De Luca è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “ha parlato del futuro di Kalidou Koulibaly, accostato nei giorni scorsi al Bayern Monaco: "E' una notizia che non trova riscontro da Monaco di Baviera. Abbiamo contattato il club bavarese che ci ha smentito questo interesse per il difensore del Napoli”