Kiss Kiss Napoli - Di Lorenzo-Napoli, Conte parlerà con Giuffredi! Ecco quando potrebbe accadere

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista e direttore Valter De Maggio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Il caso Giovanni Di Lorenzo? Scenderà in campo in prima persona Antonio Conte per ricucire, e sarà spalleggiato dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, dal direttore sportivo Giovanni Manna e dal procuratore Mario Giuffredi.

Conte ha già chiamato Di Lorenzo, e parlerà con l’agente del calciatore Mario Giuffredi. Potrebbe accadere tra giovedì e venerdì, in modo da provare a risistemare la situazione e permettere a Di Lorenzo di rimanere a Napoli.

Mi permetto di suggerire di buttare acqua e non benzina sul fuoco, dalle informazioni che ho saranno tutti coinvolti affinchè Di Lorenzo possa rimanere”