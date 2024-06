Kiss Kiss Napoli - Affare Hermoso a costo zero, ma possibile bonus alla firma e commissioni! Il Torino fa muro per Buongiorno

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista e direttore Valter De Maggio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Giovanni Manna sta lavorando al possibile doppio colpo in difesa, ovvero Mario Hermoso svincolato dall’Atletico Madrid e Alessandro Buongiorno.

Il Torino non accetta contropartite perchè non vorrebbe cederlo. Hermoso sarebbe una opportunità perchè a parametro zero, sarebbe con colpo di grande prestigio: chiaramente ci sarebbe un possibile bonus alla firma con commissioni ai procuratori.

Nehuen Perez sarebbe costato 16 milioni di euro dall’Udinese, con 800mila euro di commissioni che fecero saltare l’affare. Il Napoli ha proposto un triennale ad Hermoso, e le commissioni sarebbero molto più alte”