Kim Min-jae-Napoli, trattativa ai dettagli: c'è l'accordo anche per Solbakken

Calciomercato Napoli, si spinge per la chiusura della trattativa Kim. Novità anche su Solbakken. Ad annunciarlo è il giornalista ed esperto di calciomercato Fabrizio Romano. Ecco il suo messaggio su Twiter:

"Il Napoli sta spingendo per portare a termine l'affare Kim Min Jae il prima possibile. Trattativa in corso sugli ultimi dettagli, visto che il Napoli vuole Kim al posto di Kalidou Koulibaly. Accordo con Ola Solbakken, da completare con una mossa libera per la finestra di gennaio".