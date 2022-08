Kepa-Napoli, Cdm: lo spagnolo spinge per definire gli accordi, restano due bonus da concordare col Chelsea

Calciomercato Napoli, sono giorni caldi per l’affare Kepa. Il suo agente è a Milano, si lavora per definire l’accordo con il Chelsea. Si punta a colmare la distanza sui bonus

Kepa-Napoli, si limano i bonus col Chelsea

Riguardo i bonus - secondo quanto riferisce l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno - il Napoli non vuole andare oltre un milione e mezzo di euro per obiettivi come la qualificazione agli ottavi di Champions League e il piazzamento tra le prime quattro in campionato.