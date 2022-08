Kepa-Napoli, CorSport: incontro con l'agente a Roma! E spunta un indizio dai social

Kepa likes Napoli. Cioè: ieri mattina, in calce al post Instagram di Fabian dedicato alla vittoria con il Girona, è spuntato anche un like dall'utente kepaarrizabalaga. Proprio lui, come racconta il Corriere dello Sport.

Kepa-Napoli, incontro con l'agente

Kepa è il portiere che il club ha messo al centro dei propri pensieri e anche di un incontro andato in scena un paio di giorni fa a Roma:

"Il suo manager Arturo Canales è arrivato martedì a Milano per gli ultimi passaggi dell'affare-De Ketelaere tra Bruges e Milan, e dopo s'è dedicato alla trattativa tra Napoli e Chelsea insieme con un uomo del club di De Laurentiis. Le parti lavorano all'accordo con i Blues; e dunque alle cifre del prestito e ai bonus richiesti dagli inglesi: una storia delicata sotto tanti punti di vista, ma la volontà di tutti è chiudere. Quanto prima. La stretta finale? Beh, sì"

