Kepa-Napoli, AS annuncia: chiusura vicina, già oggi si può definire il suo arrivo

Calciomercato Napoli. Kepa si avvicina sempre di più al Napoli. Il portiere del Chelsea è chiuso nel club di Tuchel e vorrebbe una nuova avventura, con il Napoli in pole position per acquistarlo.

Kepa-Napoli, accordo ad un passo

Oggi potrebbe essere una giornata decisiva per l'acquisto di Kepa da parte del Napoli. Secondo quanto annunciato da AS, l'accordo tra il club di De Laurentiis ed il Chelsea sarebbe ad un passo. Gli agenti del portiere spagnolo sono stati in contatto con la dirigenza azzurra per tutta la settimana ed oggi potrebbe essere il giorno della svolta decisiva: restano da stabilire gli ultimi dettagli sulla distribuzione dello stipendio, ma l'accordo è ormai vicinissimo.

Kepa, che è stata una richiesta espressa di Spalletti, è pronto a partire per rimettersi in mostra dopo annate complicate: Napoli e la vetrina Champions League saranno i teatri ideali per farlo.