Juventus, si cerca un altro colpo dal Real Madrid: CR7 prova a convincere Sergio Ramos! Clausola monstre per lo spagnolo

Ultime calciomercato. La Juventus prova a piazzare il colpaccio Sergio Ramos. In attesa della nomina del nuovo allenatore, la società bianconera sarebbe già al lavoro per potenziare la rosa in vista della prossima stagione. Tra i tanti nomi individuati dalla società campione d'Italia, ci sarebbe anche il centrale del Real Madrid.

Sergio Ramos alla Juve, Ronaldo prova a convincero

Secondo quanto riportato da El Chiringuito, il centrale spagnolo starebbe valutando l'idea di lasciare il Real Madrid dopo la cocente delusione dell'eliminazione in Champions League. La sua clausola rescissoria è però mostruosa: 800 milioni. Secondo quanto riportato da As fra le squadre che si sono già fatte vive per il giocatore ci sono Manchester United, Liverpool ma soprattutto la Juventus su suggerimento proprio di Cristiano Ronaldo.