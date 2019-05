Juventus, il titolo vola in borsa per Guardiola: poi il crollo in negativo in serata. Indaga la Consob

Il prossimo allenatore della Juventus sta già muovendo denaro, senza che sia ufficializzato e senza che sia stata presa ancora una decisione. Ma come tutti sanno la Juventus è una società quotata in borsa, quindi determinate notizie possono avere un forte impatto sui suoi titoli azionari. E quando ieri si è diffusa la notizia di Guardiola, con fonte AGI, il titolo è arrivato a guadagnare fino a quasi il 5%. Successivamente, quando sono arrivate smentite da più parti, anche da fonti ufficiali del Manchester City con cui è sotto contratto l'allenatore, il titolo è passato in territorio negativo e ha ceduto lo 0,24% a 1,43 euro.

Come riporta l'edizione odierna del Mattino, sugli strappi in Borsa della Juve ha acceso un faro anche la Consob, che sta analizzando sia l'operatività sul titolo, cioè chi compra e chi vende, sia i flussi di informazioni che lo stanno muovendo.