Juventus, il nuovo attaccante arriva a gennaio dalla Premier

Calciomercato - La Juventus tratta diversi profili per andare a migliorare la rosa nella prossima sessione di calciomercato di gennaio e occhio ai nomi che possono finire per vestire la maglia bianconera. Adesso c'è quello dell'attaccante per andare a completare il reparto con Vlahovic.

Calciomercato Juventus: nuovo attaccante dalla Premier

Dal mercato di gennaio non soltanto un difensore per l'infortunio di Bremer, ma anche altri profili come sicuramente l'attaccante. Dalla Premier League come rivelato da La Gazzetta dello Sport arriva una conferma ed è la voce che accosta Niclas Fullkrug del West Ham alla Juventus. Il suo cartellino è valutato circa 20 milioni e che ha un contratto con il club inglese sino al 2028, fresco di firma nell’ultima estate. Il ragazzo avrebbe manifestato per motivazioni extracalcistiche la volontà di andare via in prestito lontano dall’Inghilterra e ora c'è l’idea di sperimentare per sei mesi il campionato italiano. Già, un’opportunità che lo stuzzicherebbe non poco. In tal senso il suo entourage ha iniziato a muoversi per capire la potenziale fattibilità di un’operazione destinata a decollare in un arco temporale non immediato. In attesa di capire come reagirà il suo ginocchio alle sollecitazioni più importanti e significativa, dall’Inghilterra rimbalza con forza e precisione la voce legata a questo attaccante tedesco.