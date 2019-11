L'avventura di Cristiano Ronaldo alla Juventus sembrerebbe destinata a chiudersi in anticipo. Stando a quanto raccolto da "El Chiringuito", l'asso portoghese potrebbe salutare Torino nel caso in cui non dovesse riuscire quest'anno a conquistare la Champions League con la maglia bianconera. La sua cessione eventualmente potrebbe permettere alla Juve di tentare l'affondo su Mbappè e Pogba.