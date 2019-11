Juventus, accelerata per Tonali: c'è anche l'Atlético Madrid, super richiesta di Cellino

Notizie Calcio Napoli - Juventus, è Sandro Tonali l'obiettivo bianconero per l'estate. Come riferisce il Corriere di Torino oggi in edicola, il Brescia di Massimo Cellino, un anno fa, ha già respinto la proposta di 15 milioni di euro comprensiva del prestito di Tonali in caso di promozione in Serie A poi avvenuta.

Adesso si parte da una base di 40 milioni di euro, è questa la richiesta del patron lombardo. La Vecchia Signora non si intimorisce, ma anzi è pronta a spingere sull'acceleratore prima che si scateni un'asta internazionale. Oltre i bianconeri, nel frattempo, c'è l’Atletico Madrid particolarmente interessati e che sta muovendo passi spediti verso il talentino azzurro.