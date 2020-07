Jovic è il piano B del Napoli! CorSport: il Real Madrid pare propenso a darlo in prestito, è nel radar azzurro da tempo

Calciomercato Napoli - Non esiste ancora svolta definitiva per quanto riguarda l’operazione-Osimhen, e allora il Napoli si sta già muovendo da tempo su piani alternativi come racconta il Corriere dello Sport:

"Luka Jovic è nei monitor azzurri da tempo. Il 22enne Luka Real continua a figurare fra i più appetiti, giacché il potenziale continua ad esserci tutto anche se (di recente) solo parzialmente espresso. La prima fase in Blanco di Jovic (circa 60 milioni all’Eintracht) non è stata infatti foriera di soddisfazioni, lo score stagionale resta disadorno (25 presenze e 2 soli gol), e potrebbe indurre a riflessioni anche se un’alta considerazione permane. Il Real, poi, pare propenso a darlo in prestito"