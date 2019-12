Tuttosport - Jorge Mendes è a Napoli! Summit con Gattuso e De Laurentiis, c'è una richiesta di Rino sul mercato

Calciomercato Napoli - C'era anche Jorge Mendes ieri a Napoli insieme a Rino Gattuso, per mettere a punto con De Laurentiis gli ultimi dettagli del contratto la cui durata sarà condizionata dai risultati che l’allenatore riuscirà ad ottenere nei prossimi sei mesi. Lo afferma Raffaele Auriemma sull'edizione odierna di Tuttosport, della cui analisi vi proponiamo uno stralcio.

"La prima regola di Gattuso sarà: continuità. Ringhio vuole prima guardare negli occhi i calciatori e poi decidere se chiedere alla società qualche rinforzo a gennaio. Ma soprattutto, chiederà di non cedere nessuno: con la rincorsa al quarto posto, gli ottavi di Champions da disputare e una coppa Italia alla portata del Napoli, ci sarà bisogno di recuperare tutti. Anche e soprattutto quelli in odore di addio, come Callejon e Mertens, due elementi a scadenza di contratto"