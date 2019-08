Tuttosport - Sfida Juve-Real per Pogba, Florentino offre James Rodriguez e 30 milioni al Manchester United!

E' sfida Real Madrid-Juventus per l'acquisto di Paul Pogba. Mino Raiola, agente del calciatore francese, è passato dalle parole ai fatti. Sono poche le squadre che intrigano Pogba (Juventus e Real Madrid) e quelle che se lo possono permettere. Ecco perché, a meno di tre giorni dalla chiusura del mercato inglese (in entrata), è iniziata una sorta di corsa contro il tempo. Come riporta Tuttosport, il club spagnolo propone James Rodriguez.

Calcio mercato Napoli - Il Manchester United da un lato non vorrebbe cedere, ma dall’altro sembra intenzionato a concedere l’ok in cambio di 150 milioni. Una cifra monstre tanto per il Real Madrid quanto per la Juventus, che infatti - in modi diversi - stanno cercando di ammorbidire gli inglesi studiando l’inserimento di qualche giocatore. La Juventus proverà a inserire nella trattativa diversi giocatori in uscita, come Dybala, Mandzukic e Matuidi. Il Real Madrid, invece, prova a giocare d’anticipo per accontentare Zinedine Zidane. I blancos nelle ultime ore ci hanno provato con James Rodriguez più 30 milioni, ma l’offerta è stata rimandata al mittente.