ULTIM'ORA - Clamoroso da Madrid, El Chiringuito Tv annuncia: James resta al Real Madrid! Entourage del colombiano scettico

Calciomercato - James Rodriguez Napoli, clamorosa ultim'ora riferita dall'autorevole emittente televisiva El Chiringuito Tv, la più vicina al Real Madrid. Il giornalista Josep Pedrerol, via Twitter, annuncia che James Rodriguez resterà a Madrid:

Negli USA era in programma un incontro con l'Atletico Madrid per definire l'affare, con il Napoli che nonostante l'impegno morale con il giocatore era ormai tagliato fuori non avendo rilanciato nessuna nuova offerta per acquistarlo a titolo definitivo. Ma salvo ulteriori colpi di scena, a questo punto, El Bandido resterà a Madrid con la maglia dei Blancos.

Aggiornamento AS: L'entourage del giocatore però, si è detto scettico sulle ultime informazioni non avendo ricevuto alcuna rassicurazione da Zinedine Zidane in tal senso. Sostiene che questa manovra può essere una strategia del club, che preferirebbe vendere il giocatore al Napoli piuttosto che all'Atlético. La partenza di James è stata un dato di fatto. In questi giorni Atlético e Napoli sono stati molto interessati all'acquisto, ma il grave infortunio di Marco Asensio, che resterà quasi completamente ai box nella prossima stagione, è stato un fattore che avrebbe aperto le porte alla permanenza del colombiano. L'entourage del giocatore, daL canto suo si dice scettico, e non solo dà per scontato che James resti ma crede che il Madrid possa usare questo piano per non vendere il centrocampista all'Atlético a beneficio del Napoli (il giocatore preferisce rimanere nella capitale della Spagna).

Seguiranno aggiornamenti...