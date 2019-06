Venerato conferma a CN24: "L'operazione James Rodriguez si farà! Il Napoli richiede prestito gratuito con diritto di riscatto a 30 milioni. Manolas? Manca accordo con la Roma"

Calciomercato Napoli - Ciro Venerato, giornalista di Raisport, è intervenuto ai nostri microfoni nel corso del programma Calcio Napoli 24 Live. Ecco quanto dichiarato:

Il Napoli lo vuole in prestito gratutito con diritto di riscatto a circa 30 milioni condizionato al numero di presenze collezionate. Ad oggi la linea la detta il Napoli, con i madrileni che si stanno via via adeguando alle richieste azzurre.

"Manolas? Sono ottimista ma rispetto a James non mi sbilancio troppo. Il ragazzo verrebbe a Napoli, Raiola ha raggiunto la quadra con Giuntoli su un contratto da 3,5 milioni all'anno più bonus. Ad oggi però il Napoli non ha ancora raggiunto l'accordo con la Roma che continua a chiedere i 36 milioni della clausola. Il Napoli, da par suo, vorrebbe pagare in più trance oppure inserire Diawara nell'affare per abbassare le richieste giallorosse. I capitolini, che hanno bisogno di vendere entro fine mese, tengono in auge anche l'opzione Juve che potrebbe non chiudere per De Ligt e Marquinhos, tornando dunque sul greco".