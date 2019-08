James Rodriguez-Napoli, Repubblica: svolta più vicina, conto alla rovescia per lo sbarco in Italia! Patto ADL-Florentino, arriva a Ferragosto se...

Calciomercato Napoli le ultimissime sul possibile approdo alla Ssc Napoli di James Rodriguez.L'edizione odierna di Repubblica dedica un'intera pagina alla telenovela dell'estate partenopea che incredibilmente sembra essersi incanalata nella direzione giusta. Proprio nelle ultime ore sono arrivati infatti dei segnali molto positivi dalla Spagna, dove l’Atletico Madrid s’è ufficialmente defilato dalla corsa per James Rodriguez, decisivo è stato il 7-3 ai danni dei cugini dell'Atletico.

Ecco le ultimissime da Repubblica in un riassunto dell'articolo di Marco Azzi

Qualcosa comincia a muoversi, anche se la presenza di De Laurentiis al seguito della squadra sembra escludere sviluppi imminenti sul mercato. La campagna acquisti non dovrebbe dunque prevedere dei sussulti significativi prima del rientro alla base della comitiva, previsto quasi a ridosso di Ferragosto. I tifosi dovranno di conseguenza rassegnarsi ad aspettare ancora un po’, ma questa volta con speranze fondate di non restare alla fine con la bocca asciutta.

James Rodriguez virtualmente ha già iniziato il conto alla rovescia per il suo arrivo in Italia.

Non c’è mai stato in effetti uno scontro tra i presidenti: Florentino Perez e De Laurentiis, al di là di qualche schermaglia mediatica più che altro strategica. I due nella sostanza hanno stretto un patto tra gentiluomini da tempo. Se gli spagnoli non riusciranno infatti a vendere il cartellino di James alle loro condizioni (50 milioni cash), sarà presa in considerazione soltanto la proposta di prestito oneroso (con diritto di riscatto) formalizzata già da un paio di mesi dal club azzurro: l’unico ad avere in tasca il " sì" del colombiano.

La dead line era stata fissata per il 22 d’agosto, ma adesso s’intravvedono i presupposti per abbreviare i tempi. Giovedì chiude anche il mercato inglese e il Real sta per perdere l’ultima speranza di ricevere una offerta per James Rodriguez dalla Premier. Subito dopo verranno dunque riallacciati i contatti con il Napoli, che intanto sta aspettando con pazienza il suo momento per entrare in azione: forte del patto di acciaio stretto tra Ancelotti e il campione colombiano. La trattativa potrebbe sbloccarsi al ritorno degli azzurri dagli Usa, a cavallo di Ferragosto. Ma l’ottimismo cresce a vista d’occhio.