James Rodriguez-Napoli, il Real apre al prestito con obbligo a cifre più alte! El Diez spinge per vestire l'azzurro, spunta il piano presenze

Calciomercato Napoli - James Rodriguez-Napoli, la trattativa va avanti spedita. Secondo quanto riferito dall'edizione odierna del Mattino, il Real Madrid avrebbe alzato le richieste per il trequartista colombiano. Ad oggi, invece di 42 milioni di euro, Florentino Perez ne chiede 55. La cifra è aumentata perché è vero che i Blancos devono far cassa, ma la società non ha bisogno di svendere viste anche le cessioni della passata stagione (Ronaldo ad esempio). Quindi cedere sì, ma a determinate condizioni.

James Rodriguez al Napoli: la formula

Il Napoli, nel frattempo, ha già fatto sapere che a quelle cifre non se ne parla. Ma un fattore importante potrebbe risultare la volontà del giocatore. James, infatti, sta facendo pressione sul Real Madrid per essere ceduto al Napoli dove troverebbe l'allenatore che lo ha fatto rendere al meglio, Carlo Ancelotti. Ecco perché con il passare dei giorni, sta avanzando l'idea del prestito con obbligo di riscatto, anche legato al numero di presenze del colombiano. Un'idea che tutto sommato al Real Madrid non dispiacerebbe. A questo punto, però, si dovrà lavorare su quella così detta «parte fissa» nel riscatto.